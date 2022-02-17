В длинный список номинации "Иностранная литература" премии "Ясная поляна" вошли 34 книги

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. В лонг-лист номинации "Иностранная литература" премии "Ясная поляна" вошли 34 произведения из США, Германии, Китая, Мексики, Турции и других стран. Имена авторов, которые войдут в короткий список, станут известны в мае, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой в четверг.

"Так сложилась практика последних лет, что все равно на финальном этапе остаются пять-шесть имен и названий, которые мы обсуждаем именно предметно, выбирая нашего победителя, лауреата. Но иногда нам самим бывает обидно, что за кадром остаются эти произведения, которые точно имели право становиться лауреатами, но не решались объявлять их имена. В этом году попробуем это сделать - это намечено на май, когда мы прочтем весь этот список, в нем 34 названия. Это действительно большой список", - рассказал он.

Как отметил Толстой, особой ценностью стало присутствие представителя арабской литературы в длинном списке. "По-настоящему большой редкостью за все эти годы были переводы с арабского. И в этом году в списке книга из Омана автора Джоха Аль-Харти. Мы рады появлению текстов из этого неведомого и сложного мира", - добавил он.

Писатель, ректор Литературного института имени М. Горького Алексей Варламов, в свою очередь, отметил, что романская линия в текущем году представлена среди номинантов премии слабо. "Что мне немного грустно - в этом году довольно слабо представлена романская линия. Как-то обычно [были] романские языки, испанский, итальянский, португальский, французский. В этом году нет ни Испании, ни Италии. Франция представлена всего одним романом, зато замечательным", - заявил он.

Небольшое количество книг в текущем году представлено и от авторов из Великобритании, подчеркнул писатель Владислав Отрошенко. "Зато США восполняет присутствие книг англоязычных", - сказал он. Также много книг представлено от авторов из Германии.

О премии

Общий фонд премии составит 6,7 млн рублей. Номинация "Иностранная литература" состоит из двух частей: 1,2 млн рублей получит лауреат - зарубежный писатель, 500 тыс. рублей - переводчик книги на русский язык. Лауреат в номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 млн рублей. Победитель номинации "Событие" получает 500 тыс. рублей.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.