В Москве прошла премьера семейной комедии "Папы" с Безруковым и Стояновым

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьера семейной комедии "Папы" об отцах и их взаимоотношениях с детьми состоялась в киноцентре "Октябрь" в четверг, первым зрителям картину представили исполнители главных ролей Юрий Стоянов, Сергей Безруков и другие артисты, передает корреспондент ТАСС.

Фильм "Папы" объединил четыре новеллы - "Доктор", "Отпуск", "Семейные узы", "Один день", которые так или иначе говорят на тему отцовской любви. В поисках сюжетов продюсеры проекта общались с друзьями и близкими, вспоминали собственные истории из жизни, чтобы в итоге представить зрителям истории о разных папах и их взаимоотношениях с детьми. Роли отцов в картине сыграли Юрий Стоянов, Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев и Вадим Демчог.

"Первое слово, которое произносит ребенок, - слово "мама". Второе слово - по-разному, я знаю это как отец. Но очень бы хотелось, чтобы это слово было "папа". Я готов быть на вторых ролях, мам мы не заменим никогда, но второе место не отдадим", - обратился к зрителям Безруков. Стоянов в беседе с журналистами отметил, что фильм привлечет аудиторию своей искренностью.

"Я думаю, что слово "папа" гораздо более емкое, чем мы вкладываем в него в семейном смысле. Оно такое социальное - это умение создавать очень мощные силовые поля, в которым всем хорошо. Я желаю всем посмотреть этот фильм и с этой стороны тоже", - сказал Демчог.

Новеллы для картины "Папы" сняли Армен Ананикян в соавторстве с Михаилом Погосовым, Анна Матисон, Карен Оганесян и Сергей Юдаков. Матисон назвала тему своей истории под названием "Отпуск" непростой, но выразила надежду, что зрители будут "и плакать, и смеяться" при просмотре, поскольку для этого есть "все составляющие".

"Я считаю, что папы незаслуженно обделены вниманием в нашем обществе. У нас есть замечательный культ мам, и совсем мало внимания уделяется папам. Поэтому я считаю, это судьбоносно произошло, что с этого года мы будем отмечать не только "День мамы", но еще и "День папы". Ну, а наша картина станет ярким тому дополнением", - отметил продюсер и актер фильма Михаил Галустян, чьи слова ранее привели в пресс-службе проекта. Посетить премьеру он не смог, поскольку находится на съемках в другой стране. Он адресовал гостям видеообращение, в котором пожелал приятного просмотра.

Создатели не исключили того, что в будущем снимут продолжение проекта. Семейная комедия выходит в российский прокат 23 февраля.