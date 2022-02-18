В РАМТ состоялась премьера спектакля "Волна" по роману американского писателя Штрассера

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Волна" по роману писателя Тода Штрассера в постановке Галины Зальцман. История повествует об эксперименте американского учителя, попытавшегося продемонстрировать ученикам принципы действия нацистского режима.

"Меня зацепила эта книга, потому что мне показалось, что это сейчас просто необходимо. Всегда в большей или меньшей степени необходим разговор про то, что такое вообще антропологический вопрос, из чего состоит человек, есть ли в нем жестокость, как быстро она может выйти наружу и что ее подталкивает, из чего мы состоим и что такое фашизм, как далеко он от нас уходит и можем ли мы с ним проститься, зная всю историю", - заявила режиссер журналистам после премьеры.

Она отметила, что очень важно найти правильную форму, в которой возможно такой разговор вести. По мнению режиссера, особенно важно об этом говорить с детьми. "Они должны получить в театре такой опыт, опыт соприкосновения с историей, которую, может быть, они не проживали в жизни, но которая может произойти. Это как вакцина", - говорит Зальцман.

Как отметили в пресс-службе театра, это спектакль-эксперимент, участником которого становится каждый. Зальцман переносит действие романа Штрассера в пространство черной комнаты, где актеры вместе со зрителями пытаются понять, возможно ли повторение подобного в другом месте и с другими людьми. Зрителям предлагается заполнить анкету с простыми, на первый взгляд, вопросами. Например, должны ли друзья быть заодно, приведет ли сильный лидер к успеху. В ходе спектакля ответы на эти вопросы звучат по-новому. "Внутри спектакля эти вопросы возникают снова, и уже ты понимаешь, что ответ на них не так прост", - пояснила режиссер.

Сюжет постановки основан на реальных событиях, на эксперименте, который осуществил учитель истории одной из калифорнийских школ в 1967 году. Эксперимент длился шесть дней и был задуман для того, чтобы показать ученикам принципы функционирования нацистского режима. "В итоге увлекательная игра в коллектив и дисциплину превратила школьников в образцовых граждан тоталитарного государства", - отмечают в театре.

Незаметное воздействие

В спектакле заняты Максим Керин, Анна Дворжецкая, Владимир Зомерфельд, Андрей Лаптев и другие актеры.

Исполнитель роли учителя Максим Керин отметил, что в какие-то моменты его герой сам теряется в адекватном восприятии ситуации. "Это человек со своими демонами и какими-то хорошими качествами, как и каждый из нас", - сказал актер. Говоря о сюжете, он добавил, что эта тема не может пройти мимо человека. "Мы еще то поколение, которое помнит по рассказам наших бабушек и дедушек о том, что это такое, что такое фашизм и что заставляет человека перестать быть человеком. Мне кажется, очень важно говорить об этом, чтобы по максимуму по возможности избежать таких ошибок", - заявил он.

Анна Дворжецкая, играющая Лори, которая пошла против "Волны", а именно так назвали ученики свое новое движение, признается, что ценит умение своей героини отстаивать личное мнение. "Против "Волны", против системы вообще сложно идти. <…> Мне нравится в ней то, что у нее есть свое мнение, свои какие-то желания, свои требования, что она личность", - призналась журналистам Дворжецкая. Говоря об эксперименте, в который попадают герои постановки и его незаметном воздействии, она отметила, что люди иногда действительно не замечают, когда ими манипулируют. "Это может возникнуть очень легко. Мы иногда не замечаем, когда нами вдруг начинают манипулировать и мы подвергаемся этому воздействию. Это действительно происходит очень незаметно и очень страшно", - добавила актриса.

Премьерные показы пройдут также 19, 20 и 21 февраля.

О режиссере

Галина Зальцман окончила актерский факультет ГИТИСа (мастерская А. Бородина) в 2005 году, режиссерский факультет Театрального института имени Щукина (курс Ю. Погребничко) в 2016 году, а также магистратуру Школы-студии МХАТ в 2020 году (руководитель - В. Рыжаков). Это не первая постановка Зальцман в РАМТ, ранее она выпустила здесь спектакли "Лифтоненавистник" по пьесе Бенгта Альфорса и "Игры на крыше старой мельницы" по произведению Биймурзы Мантаева.