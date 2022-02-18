Победительница Берлинале Анастасия Вебер хочет показать фильм "Трэп" на фестивале в России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский режиссер Анастасия Вебер сказала в беседе с ТАСС, что главный приз в секции короткометражного кино международного Берлинского кинофестиваля за картину "Трэп" (Trap) стал для нее большой поддержкой и свидетельством доверия к ее работе, фильм также планируется показать на одном из отечественных фестивалей.

Торжественная церемония награждения Берлинале состоялась в среду, показы фестиваля продолжатся до 20 февраля. "Эта награда означает для меня уровень доверия ко мне как к режиссеру и большую поддержку, чтобы работать дальше. Путь создания "Трэпа" был непростым, потому что это независимый фильм, который я делала в качестве дипломной работы в Санкт-Петербургской школе нового кино. Благодаря этой награде у меня будет возможность пообщаться с интересными людьми и снимать новые интересные проекты", - сказала Вебер.

Она подчеркнула, что фестивальная история картины продолжается. "Мы очень ждем, когда у нас будет возможность показать фильм на российском кинофестивале", - добавила собеседница агентства.

Картина рассказывает о молодых людях, которые днем учатся в школе олимпийского резерва и пропадают на жестких тренировках, а ночью танцуют на рейвах, и их существование начинает казаться им ловушкой.

Российские картины в 2022 году не попали в основную конкурсную программу, но были представлены в параллельных секциях. Так, мировая премьера дебютного проекта "Страна Саша" режиссера Юлии Трофимовой состоялась в программе Generation 14plus, в программе Encounters продемонстрировали ленту "Брат во всем" режиссера Александра Золотухина, в секцию Panorama вошла драма "Продукты 24" Михаила Бородина.