Отреставрированный фильм "Огненная дуга" покажут в кино 23 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Отреставрированную кинокартину "Огненная дуга" (1968) режиссера Юрия Озерова покажут на большом экране 23 февраля. На мартовские праздники в кинотеатрах также будет представлена ретроспективная программа, в которую войдут фильмы "Ты и я" (1971), "Вокзал для двоих" (1982) и "Любовь и голуби" (1984), сообщили в пресс-службе киносети "Каро".

"23 февраля ко Дню защитника Отечества в 4K реставрации КАРО.Арт и киноконцерн "Мосфильм" приглашают на картину "Огненная дуга", которая открывает пятисерийную киноэпопею режиссера Юрия Озерова "Освобождение" (также - "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм"). Специальный показ пройдет 23 февраля в большом зале киноцентра "Октябрь", - сообщили в пресс-службе.

После 23 февраля фильм можно будет также увидеть в кинотеатрах сети "Каро" в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Калининграде.

Трилогию цвета Кшиштофа Кесьлевского также покажут на больших экранах в конце февраля. Так, 23 февраля можно будет посмотреть "Три цвета: Синий" (1993), 5 марта - "Три цвета: Белый" (1994), 11 марта - "Три цвета: Красный" (1994). После всех показов состоится обсуждение с кинокритиком, главным редактором "Искусства кино" Антоном Долиным.

В преддверии Международного женского дня в кинотеатрах также стартует специальный проект "Ты и я". Зрители смогут увидеть фильм "Ты и я" режиссера Ларисы Шепитько 6 марта, а "Любовь и голуби" Владимира Меньшова - 7 марта. Картину "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова покажут 8 марта.