В Нижнем Новгороде открылась выставка, посвященная объединению художников "Черный пруд"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 февраля. /ТАСС/. Порядка 60 произведений представили в пятницу на выставке "Черный пруд. Разговоры об искусстве" в нижегородском центре культуры "Рекорд". Экспозиция посвящена творческому объединению художников - новаторов, которое появилось 35 лет назад в городе Горьком.

"Сегодня 35 лет исполнилось со дня создания творческого объединения "Черный пруд". Оно появилось в конце 1980-х годов, еще в закрытом городе Горьком, в городе сильном, красивом, но очень жестком. Искусство в нашем городе было достаточно аскетичное, строгое и вдруг появляются молодые авторы, которые начинают творить как хотят и смело выставляются", - сказала на открытии председатель Нижегородской региональной общественной организации "Русское искусство" Наталия Панкова.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, "Черный пруд" - это талантливые художники, ставшие важной частью нижегородской культуры конца 80-х - 90-х годов. Их самая громкая публичная выставка состоялась зимой 1987 года, как раз в фойе "Рекорда", который на три года стал для художников основным местом встречи со зрителем. "Сегодня, в юбилей объединения нам особенно приятно, что художники возвращаются в "Рекорд", где нижегородцы смогут увидеть работы любимых авторов совершенно бесплатно", - сказал Беркович.

В экспозиции представлены живописные и графические произведения разных лет, в том числе работы из частных собраний. Особое место занимают произведения советского периода. Свои работы на выставке представили Алексей Акилов, Яков Васильченко, Галина Каковкина, Николай Опыхтин, Наталия Панкова, Алексей Сахаров, Николай Сметанин, Сергей Сорокин, Геннадий Урлин, всего порядка 60 произведений. Наряду с творчеством здесь также представили фотографии разных лет, на которых зафиксировали историю деятельности "Черного пруда".

В беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки Наталья Соколова рассказала, что для показа подбирали картины разного времени. "Здесь есть часть старых работ - конец 80-х - 90-е, и часть уже современных. Мы постарались у каждого взять работы и постарше и то, что сейчас пишут, чтобы показать куда развился и пошел человек", - сказала собеседница.

Она назвала членов общества своеобразным свежим ветром того времени. Работы художников пользовались популярностью у коллекционеров. "Это был такой свежий ветер в нашем городе, они сразу получили массу поклонников, коллекционеры стали покупать. <…> Что в них самое ценное? Они выбрали творческий поиск, очень просто сидеть на багаже, который у тебя есть, работать в рамках Союза художников, участвовать в выставках, а это был отказ от привычных и классических норм", - добавила куратор выставки.