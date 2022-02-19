В Москве пройдут тематические мероприятия ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Тематические мероприятия с 20 по 26 февраля пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Культурные центры, школы искусств, музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Мероприятия пройдут с 20 по 26 февраля", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, культурные площадки Москвы проведут к 23 февраля более 90 познавательных и тематических мероприятий.

"Горожан ждут спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Например, специальные программы представят Музей обороны Москвы, музей-панорама "Бородинская битва" и Государственный музей Владимира Маяковского. Часть событий будет транслироваться онлайн", - сказала она.

Так, например, музей-панорама "Бородинская битва" приглашает на программу "День русского солдата". Она состоится 23 февраля в 10:00. Посетителей ждут лекции по истории Отечественной войны 1812 года, показ диафильма "Бородино", оформленного рисунками советского художника Владимира Шевченко, и исторические экспонаты музея. Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.

"23 февраля в 15:00 в мемориальной квартире Владимира Маяковского в Студенецком переулке состоится интерактивная программа "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо: письма, воспоминания, стихи". Прозвучат стихотворения Владимира Маяковского, отрывки из писем, воспоминания сотрудников музея-библиотеки о Великой Отечественной войне. Приобрести билет можно на сайте", - отмечается в публикации.

Программа культурных центров

В культурном центре "Новослободский" 22 февраля пройдет открытие "Family-феста", в рамках которого состоится концерт "Защитники семейного очага". Принять участие можно бесплатно.

"А 23 февраля в 13:00 и 17:00 культурный центр "Вдохновение" приглашает детей на балет "Стойкий оловянный солдатик" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Спектакль подойдет для первого знакомства ребенка с классическим балетом. Приобрести билет можно на сайте", - говорится в сообщении.

Помимо этого 24 февраля в 12:00 в библиотеке №81 начнется тематическое мероприятие и показ мультфильма.