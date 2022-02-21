Путин поздравил Николая Расторгуева с 65-летием

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Николая Расторгуева с 65-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы "Любэ". И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов", - говорится в сообщении.

Президент РФ пожелал Расторгуеву здоровья, благополучия и новых песен.

Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково Раменского района Московской области. В разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", "Здравствуй, песня!", а также играл на бас-гитаре в группе "Рондо". В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал патриотическую группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее солистом.

За свое творчество Расторгуев удостоен ряда наград, в том числе орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), Почета (2012), Александра Невского (2020) и премии ФСБ (2006).