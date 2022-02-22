В Тульском драмтеатре состоялась премьера спектакля о жизни академика Валерия Легасова

ТУЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Тульский академический театр драмы им. М. Горького во вторник представил премьеру спектакля об академике Валерии Легасове, который расследовал причины аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Это первая в России театральная постановка об ученом, она достоверно рассказывает о событиях, рассказала ТАСС дочь академика Инга Легасова после показа.

"Это первый спектакль в России о моем отце, удивительно точно в небольшом эпизоде показаны их отношения с мамой и вообще его характер. Достоверно рассказывается о событиях, связанных с аварией на ЧАЭС. Я уверена, что такой спектакль должен идти не только в Туле, но в других городах", - сказала Легасова.

Главную роль исполнил актер Тульского драмтеатра Вячеслав Федотов, который, по словам Легасовой, сумел создать убедительный образ ее отца, воспроизвести внешнее сходство, манеру речи. Она предала в дар театру гипсовый бюст Легасова и книги, посвященные его памяти. Эти предметы в день премьеры представили в театре на выставке, посвященной академику и событиям на Чернобыльской АЭС.

Спектакль "Легасов: надо жить" поставлен по одноименной пьесе российского драматурга, члена Союза театральных деятелей (СТД) РФ Рагима Мусаева. Она во многом основана на документальном материале, рассказывает о разных периодах жизни Легасова, в том числе детских годах, проведенных в Туле. Связующим элементом всех эпизодов является его выступление на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоявшемся в Вене 26 августа 1986 года, фрагменты из стенограммы взяты в качестве монологов. Также использованы тексты воспоминаний ученого, видеозаписи интервью с ним.

Постановка "Легасов: надо жить" стала первой из проекта "Жизнь замечательных туляков", в дальнейшем запланирована подготовка спектаклей о конструкторе стрелкового оружия Сергее Мосине, русском писателе, ученом, один из основателей агрономии в России Андрее Болотове и других известных личностях.

Валерий Легасов - советский химик-неорганик, родился 1 сентября 1936 года в Туле. В 1986 году Легасов расследовал причины аварии на Чернобыльской АЭС. Результаты его работы были представлены в Австрии в августе 1986 года. В 1987 году Легасов не был избран в научно-технический совет, в 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но награду Легасов так и не получил. В 1988 году ученый покончил с собой.