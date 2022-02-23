В Театре наций состоится премьера спектакля о жизни Солженицына

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Государственный Театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова представит в среду премьеру спектакля "Наше все… Ваш А.Солженицын" с народным артистом РФ Авангардом Леонтьевым в главной роли и молодыми актерами Мастерской Брусникина, сообщает пресс-служба театра.

"Это документальный спектакль. Можно так обозначить этот жанр, потому что это сделано по документам, по письмам, которые нам помог собрать Фонд Солженицына. Многие из них неизвестны, по крайней мере из зрителей мало кто их читал и слышал, они совершенно изумительные по силе духа, по мужественности, по тому, как Солженицын формулирует свои отношения с миром", - рассказала журналистам накануне премьеры режиссер постановки Марина Брусникина, добавив, что это - спектакль-разговор, спектакль-диалог.

Создатели постановки изучили архив Александра Солженицына и сделали акцент на пути, пройденном с момента издания рассказа "Один день Ивана Денисовича" до получения в 1970 году Нобелевской премии "За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы". В постановке используются личные письма, фрагменты прозы и нобелевская речь писателя. "По сути, мы охватываем период становления Солженицына как писателя", - отметила режиссер.

Авангард Леонтьев рассказал, что в 2018 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Солженицына, возникла идея поставить некую композицию по произведениям писателя. Такой вечер прошел в МХТ им. А.П.Чехова. "Режиссером была Марина Брусникина. Мы с Евгением Мироновым принимали в нем участие. И нам захотелось продлить жизнь этой работе", - отметил артист.

По его признанию, наиболее трудный для него в нынешнем спектакле - "для того, чтобы как-то приблизиться к уровню первоисточника" - фрагмент из "Ракового корпуса" о свидании девушки с молодым человеком в больнице. "Это написано исключительно емко и про все, как музыка", - сказал актер.

Он рассказал, что в 1962 году, когда был студентом, бегал в библиотеку читать журнал, где был опубликован "Один день Ивана Денисовича", а Корней Чуковский, уже тогда прочитав рассказ, написал, что с появлением этой повести у Толстого и Чехова появился достойный продолжатель, отметил Леонтьев. "Уважение безмерное к нему возникло с тех пор. <…> Я считаю, что Александр Исаевич Солженицын - очень важный человек для России, ее культуры, литературы, для ее общества, для меня лично", - заявил артист.

Литературный цикл

Спектакль вошел в литературный цикл "Наше все…", начатый Авангардом Леонтьевым в 2015 году. Героями цикла в разных постановках стали Александр Пушкин, Антон Чехов, Иван Тургенев, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Исаак Бабель, Нодар Думбадзе, Константин Циолковский.

В спектакле заняты Авангард Леонтьев, Андрей Гордин, Богдан Кибалюк, Кристина Якимушкина, Полина Повтарь и Юлия Разумовская. Для Марины Брусникиной это вторая постановка в Театре наций после спектакля по сценарию Геннадия Шпаликова "Прыг-скок, обвалился потолок". Премьерные показы пройдут 23 и 24 февраля на малой сцене театра.

О Солженицыне

Александр Солженицын (1918-2008) - писатель и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. В 1945 году за антисталинские высказывания в письмах другу был арестован и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и пожизненной ссылке. В 1956 году Солженицына освободили "за отсутствием в его действиях состава преступления", а в 1957 году реабилитировали. Солженицын является автором таких произведений, как "Архипелаг ГУЛАГ", "В круге первом", "Красное колесо", "Матренин двор", "Один день Ивана Денисовича", "Раковый корпус". Лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года.