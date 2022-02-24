Пианисты дадут мастер-классы юным музыкантам в Москве в год юбилея Скрябина

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пианисты и композиторы проведут серию мастер-классов для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей с конца февраля по июнь 2022 года. Проект приурочен к 150-летию композитора Александра Скрябина, первое из восьми занятий состоится в ближайшую субботу, сообщила ТАСС в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Мастер-классы проведут признанные во всем мире профессионалы. Они поделятся с ребятами своими знаниями и опытом. Большая часть программы будет посвящена произведениям Александра Скрябина, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора. Вместе с учениками детских школ искусств и колледжей в занятиях примут участие лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет", - сказала Сергунина.

Она уточнила, что мастер-классы организует мемориальный музей А. Н. Скрябина при поддержке правительства Москвы. Занятия пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер. Также на YouTube-канале музея можно будет посмотреть прямые трансляции.

Программа занятий

"Двадцать шестого февраля молодые музыканты примут участие в фортепианном мастер-классе под руководством Евгения Михайлова - заслуженного артиста России, профессора Казанской консерватории, автора альбома "Все сонаты Скрябина". В январе 2003 года он был награжден знаком "За достижения в культуре" за популяризацию творческого наследия Скрябина", - уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

Кроме того, 20 марта мастер-класс проведет пианист Александр Вершинин, профессор Московской государственной консерватории и японского Университета Курашики Сакуйо. С 2001 года артист является членом международного музыкального общества имени А. Н. Скрябина. Девятого апреля пройдет мастер-класс профессора японского университета Мукогава, известного российского и итальянского пианиста Бориса Бехтерева.

"На занятии 16 апреля наставником выступит заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Андрей Диев. Музыкант выступает с ведущими оркестрами мира, концертную деятельность совмещает с преподавательской работой", - добавили в департаменте.

Затем, 30 апреля, мастер-класс проведет пианист, композитор, лауреат международных конкурсов Сергей Дрезнин, 14 мая - заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Тропп, 21 мая - народный артист России, профессор Московской консерватории, президент международного Скрябинского общества Михаил Воскресенский.

"Четвертого июня состоится заключительный мастер-класс лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Петра Лаула. В 2020 году пианист представил цикл из шести концертов "Все фортепианные сочинения А. Скрябина", - заключили в пресс-службе столичного департамента культуры.