Римас Туминас рассказал об изменениях в уставе Вахтанговского театра

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра им. Евг. Вахтангова Римас Туминас сообщил ТАСС, что остается в Вахтанговском театре в качестве свободного художника, его статус там изменился и теперь руководит театром целиком директор Кирилл Крок.

"Я не руководитель с 9 февраля. Я ушел с [должности] первого [лица в театре]. Мы поменяли статус. Теперь первое лицо - Кирилл Крок. Я остался как настоящий свободный художник в театре", - заявил Туминас.

Он отметил, что его сейчас беспокоят вопросы здоровья. "Главное - здоровым оставаться, мне это важно сейчас", - поделился собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Минкультуры сообщила, что директор Театра имени Евгения Вахтангова получит право назначать худрука, при этом с этой должности будут сняты административные задачи, чтобы он мог сосредоточиться на творческой составляющей. Соответствующие изменения по просьбе Туминаса были внесены в устав культурного учреждения еще в январе.

Как подчеркнули в пресс-службе, нововведения не повлияют на работу коллектива, новый устав лишь технически разграничивает полномочия руководителей театра. "С художественного руководителя снимаются административные задачи, и он сможет полностью сконцентрироваться на творческой составляющей. Кроме того, театр им. Евгения Вахтангова - одно из тех учреждений, где сложился крепкий тандем директора и художественного руководителя. Римас Туминас был и остается на своей должности, также, как и главным режиссером останется Юрий Бутусов", - пояснили в Минкультуры.

О возможном увольнении из Вильнюсского малого театра

Римас Туминас назвал логичным желание министра культуры Литвы, потребовавшего его увольнения из Вильнюсского малого театра.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис ранее потребовал у администрации созданного Римасом Туминасом Вильнюсского малого театра увольнения режиссера. Такое заявление глава Минкультуры сделал в Facebook в четверг вечером.

"А чего волноваться, зачем волноваться? Все нормально. Это логично и, наверное, его решение, или поступок, или желание - точнее желание - совершенно оправданно. Я понимаю и принимаю", - сказал худрук, комментируя заявление министра.

Отвечая на вопрос, подает ли он заявление об уходе из Вильнюсского малого театра, Туминас отметил: "Им решать, как: или меня уволят как такового, без вины виноватого, я считаю, либо другое что-то предложат".

"Но факт объявлен, его мнение сказано. И он представляет же не только свое личное мнение, но мнение и позицию правительства, Евросоюза и так далее. Все подвергается таким оценкам, я это вполне понимаю", - добавил собеседник агентства.

Туминас совмещает руководство театром в Вильнюсе с должностью художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве.