Передвижной музей "Поезд Победы" второй раз за месяц сделает остановку на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Единственный в России музей на колесах "Поезд Победы", посвященный Великой Отечественной войне, второй раз с начала февраля сделает остановку на Ставрополье. Первым пунктом маршрута в регионе был Ставрополь, теперь музей остановится в Минеральных Водах, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"Музей "Поезд Победы" второй раз в феврале приезжает на Ставрополье. В начале месяца он работал в Ставрополе, с 28 февраля по 1 марта ждет посетителей в Минеральных Водах. <…> Выставка вызвала живой интерес у жителей Ставрополя. Несмотря на строгие противоэпидемические меры и ограничения по числу посетителей, за четыре дня работы музея его посетили около 3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Посещение музея, как и ранее, организуют небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Музей "Поезд Победы" работает с октября 2020 года. За время своего существования он уже побывал в городах на территории России и Белоруссии, посетить его успели более 230 тыс. человек. В составе экспозиции задействовали 150 полноразмерных фигур, а также демонстрируют реальные предметы времен Великой Отечественной войны. Кроме того, используются более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.