"Школа современной пьесы" разорвала сотрудничество с Маратом Башаровым

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Театр "Школа современной пьесы" (ШСП) снял актера Марата Башарова со спектакля "Город", поскольку тот вовремя не вылетел на Кипр, где должен был играть в этой постановке, сообщила в пятницу заместитель художественного руководителя театра по творческим вопросам Екатерина Кретова.

"Театр "Школа современной пьесы" вылетает на Кипр - гастроли. Заявлен спектакль "Город" с Башаровым в главной роли. Башаров в назначенное время не вылетает из Москвы, не отвечает на звонки. ШСП срочно организует прилет на Кипр Вадима Колганова, который заменит Башарова", - написала Кретова на странице в Facebook.

Она добавила, что худрук театра Иосиф Райхельгауз написал письмо организаторам фестиваля, в рамках которого должен состояться показ, объяснил причину замены артиста и объявил о разрыве сотрудничества с Башаровым.