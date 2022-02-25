В Кабардино-Балкарию прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

НАЛЬЧИК, 25 февраля. /ТАСС/. Единственный в России музей на колесах "Поезд Победы", посвященный Великой Отечественной войне, впервые прибыл в Кабардино-Балкарию и доступен для посещения в Нальчике, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"Передвижной музей, созданный в честь 75-летия Великой Победы и являющийся сегодня первой в мире иммерсивной инсталляцией, размещенной в движущемся составе поезда, прибыл сегодня утром на железнодорожный вокзал столицы Кабардино-Балкарии. С утра музей уже успели посетить десятки человек, среди которых воспитанники кадетских школ республики, юнармейцы, учащиеся школ, а также гости и жители Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

По словам администратора проекта Сергея Лукши, многие выходят со слезами на глазах, некоторые выходят задумчивые, но поезд никого не оставляет безучастным. "Крым это, Северный Кавказ или Дальний Восток, экспозиция вызывает неподдельные эмоции. Главная задача проекта - ездить как можно больше. Не все могут ездить в большие города и музеи, поэтому музей приезжает к вам", - приводит его слова пресс-служба.

Жители и гости Кабардино-Балкарии смогут посетить уникальный передвижной музейный с 25 по 27 февраля, но в социальных сетях появилась информация о том, что уже все билеты забронированы (посещение бесплатное, но зарегистрироваться нужно заранее на сайте проекта). Следующей остановкой поезда передвижного музея станут Минеральные Воды.

Музей "Поезд Победы" работает с октября 2020 года. За время своего существования он уже побывал в городах на территории России и Белоруссии, посетить его успели более 230 тыс. человек. В составе экспозиции задействовано 150 полноразмерных фигур, а также демонстрируются реальные предметы времен Великой Отечественной войны. Кроме того, используются более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.