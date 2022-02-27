Путин поздравил Татьяну Догилеву с днем рождения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье.

"Талантливая, самобытная актриса, вы создали богатейшую галерею разноплановых, но неизменно интересных, запоминающихся работ. Яркий творческий темперамент и профессиональное мастерство снискали вам признание и искреннюю любовь зрителей. Желаю вам здоровья и новых успехов", - говорится в телеграмме.

Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве. Первая профессиональная кинороль - штукатур Нина Бабайцева в лирической комедии Юрия Победоносцева "Безбилетная пассажирка" (1978). Среди ее киноработ: Света в лирической комедии Михаила Козакова "Покровские ворота" по пьесе Леонида Зорина (1982), Марина в мелодраме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" (1982), продавщица Надежда в фильме Владимира Бортко "Блондинка за углом" (1984), медсестра Лида в мелодраме Эльдара Рязанова "Забытая мелодия для флейты" (1987), Катя в драме Владимира Бортко "Афганский излом" (1991, СССР - Италия). Последняя роль к настоящему времени - Алла Владимировна в комедийном сериале Александра Бойкова "Отпуск" (2021). В общей сложности актриса исполнила около 100 ролей в различных фильмах и сериалах.