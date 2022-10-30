Хабенский: МХТ надеется стать примером для других театров в деле благотворительности

По словам худрука Московского художественного театра, "когда в конце показа на мониторах появляются лица ребят, которые получат помощь благодаря спектаклю, зрители понимают, что тоже являются участниками этого доброго шага"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) им. Чехова, вводя в свой репертуар благотворительный спектакль "Поколение Маугли" и ставя его теперь на постоянной основе, рассчитывает стать примером для других театров. Об этом сообщил журналистам в воскресенье художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

"Мы будем примером. Может быть, кому-то в театральном пространстве понравится наш пример, и он скажет: "Мы тоже так хотим, как Рыцарь Доброе сердце". <…> Пока, мне кажется, один благотворительный спектакль в репертуаре - это более чем. Но тем не менее, если вы следите за нами, то в октябре мы сделали вечер, посвященный Олегу Николаевичу Ефремову, и он тоже имел благотворительную основу. Все средства мы перевели в фонд "Артист". Мне кажется, что подобные вечера еще могут быть", - ответил худрук на вопрос, планируются ли еще подобные проекты.

Он отметил, что не знает всей истории театра, но за его жизнь это первый репертуарный спектакль, который носит благотворительный характер. И когда в конце показа на мониторах появляются лица ребят, которые получат помощь благодаря спектаклю, зрители понимают, что тоже являются участниками этого доброго шага.

По словам худрука, спектакль отличается от других целью. "Помимо того, что мы пытаемся создать красивую картинку и прекрасные танцы, хорошие песни, вроде бы даже история рассказана с юмором, но все это может быть в другом театре и в другом спектакле. Сама цель - сыграть спектакль, для того чтобы спасти, извините за громкие слова, чью-то жизнь. Это история, мне кажется, чуть больше, чем театр", - добавил он.

Отвечая на вопрос о ближайших благотворительных планах МХТ, Хабенский рассказал, что театр в течение всего года будет помогать фондам, которые представляют или поддерживают артисты МХТ. "В октябре это фонд "Артист". С ноября - это следующий фонд и т. д.", - пояснил он.

Профессиональное счастье

Артист театра и кино Данила Козловский признался, что для него "настоящее профессиональное счастье" выходить на сцену с молодыми артистами, участвовать в музыкальном благотворительном спектакле и играть одного из любимых персонажей детства. Кроме того, он рад снова вернуться на сцену МХТ спустя восемь лет. "Спустя восемь лет на нее очень событийно возвращаться, я очень люблю этот театр, очень люблю эту сцену. Сделали предложение, от которого невозможно отказаться", - отметил актер.

По его словам, эта постановка про самые важные базовые вещи: любовь, преданность, честность, дружбу, про то, что надо слышать свое сердце, уметь это делать. "Я с удовольствием буду отзываться на приглашение играть этот спектакль. Самое главное - когда показывают фотографии ребятишек, которым мы все вместе со зрителями помогаем спектаклями. Тут, по-моему, все не могут сдержать чувств, эмоций, это бесконечно трогательно. Сегодня как раз пришли ребята [подопечные фонда] за кулисы, это была пронзительная, трогательная встреча, мы все обнимались и плакали", - рассказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС, есть ли желание сделать свой благотворительный творческий проект, Козловский признался, что был бы счастлив, если появится такая возможность. "Мысли такие возникают. Но это гигантская работа. Когда ты видишь ребят, которые приходят за кулисы, понимаешь, что они выздоравливают, и это действительно помогает, я не знаю, что может быть важнее. Это очень сложно. Если у меня появится возможность этим заниматься серьезно, основательно, тратить на это существенную часть своего времени, своих ресурсов, конечно, я буду счастлив", - сказал актер.

О спектакле

В репертуар Московского художественного театра им. Чехова спектакль "Поколение Маугли", который ранее показывали на разных площадках города, вошел в текущем сезоне. Это совместный благотворительный проект МХТ им. Чехова и Фонда Хабенского, благодаря которому дети и молодые взрослые с опухолями мозга получают необходимую медицинскую и реабилитационную помощь.

В музыкальном спектакле по мотивам сказки Редьярда Киплинга задействовано более 100 юных артистов, с которыми на сцену выходят профессиональные актеры. Показы на сцене МХТ прошли 29 и 30 октября, ближайший ожидается 26 ноября.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, помогает оснащать профильные отделения медицинских учреждений. Благодаря спектаклю за эти годы было собрано больше 30 млн рублей и удалось помочь 60 подопечным фонда.