На фестивале Arctic open в Архангельске представили новые серии "Умки"

Создатели постарались показать в мультфильме традиции и особенности севера

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" представил на VI Международном кинофестивале Arctic open, программные показы которого для детей и подростков начались в среду в Архангельске, новые серии мультсериала "Умка". Как рассказала ТАСС режиссер сериала Татьяна Киселева, создатели постарались показать в мультфильме традиции и особенности севера.

Пока первые серии "Умки" доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Okko, также мультфильм представлен в эфире телеканала "Карусель". На большом экране в Архангельске серии показывают впервые.

"Мультфильм учит уважению друг к другу, к старшим, уважению к природе. Очень важно, что учит традициям севера, традициям Чукотки. Все сценарии у нас основаны на каких-то особенностях, обычаях, которые существуют у северных народов, и мы это показываем", - сказала Киселева.

Рассчитанный на дошкольную аудиторию сериал вдохновлен классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря - "Умка" (1969) и "Умка ищет друга" (1970). Как пояснила собеседница агентства, в мультфильмах появились новые герои, динамика развития сюжета соответствует той, к которой привыкли современные дети. "Конечно, поменялся "визуал", поменялся этот мир, мир не стоит на месте, нужна другая картинка, более сочная, более яркая, другой монтаж, более динамичный, - отметила она. - Мы постарались взять то тепло, ту нежность, которые веют от серий, снятых в 1969-70-х годах. Это было принципиальное решение, потому что мы все обожаем первого "Умку", и хотелось, чтобы эта нежность, красота и сердечность перешли в сегодняшний день, чтобы их почувствовали и юные зрители, и их родители".

Мальчик Тайкэ из классической истории вырос и стал шаманом, а истории про Умку он рассказывает своим юным слушателям. В Архангельск представить мультфильм приехал 11-летний Тимофей Смирнов, который озвучивает маленького Тайкэ. " Я дома вычитываю текст, ставлю интонацию. Мы записываем несколько раз, с разной интонацией, чтобы подошло? чтобы попасть в анимацию, - рассказал он. - И мне очень нравится записывать серии с этим прекрасным персонажем".

В настоящее время творческая группа продолжает работать над первым сезоном мультсериала, который составит 26 серий.