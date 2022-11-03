Фильм "Гардемарины 1787. Война" будет готов к концу 2022 года

Как сообщила Светлана Дружинина, в фильме снялись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский и Кристина Орбакайте

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пятый фильм из серии о гардемаринах - "Гардемарины 1787. Война" - будет готов к концу нынешнего года, но дата проката пока не известна. Об этом ТАСС в четверг рассказала режиссер картины Светлана Дружинина.

Ранее Дружинина сообщала, что работает сразу над двумя новыми фильмами о гардемаринах. Первая картина получила название "Гардемарины 1787. Мир", вторая - "Гардемарины 1787. Война". По словам режиссера, она хочет рассказать о событиях этого "великого года" периода русско-турецкой войны. История была задумана еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались.

"Второй фильм ("Гардемарины 1787. Война" - прим. ТАСС) заканчивается, закончу я его в ноябре. В этом году он уже будет готов. "Гардемарины - 4", то есть "Гардемарины 1787. Мир" уже второй год лежит готовый, а этот фильм будет готов к новому году. "Гардемаринов" любят и ждут, но большие кинопрокатные компании пока не проявляют активного движения", - сказала Дружинина.

По словам режиссера, в фильмах снялись актеры, знакомые зрителям по предыдущим картинам из серии о гардемаринах, - Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев, а также молодые артисты. "У меня очень много дебютантов, которые работают в "Мире" и "Войне", - сын Алексея Корсака и дочь Анастасии Ягужинской (центральных персонажей предыдущих частей - прим. ТАСС), потрясающая молодая пара, как раз для нашего молодого поколения, и очень хороший исторический персонаж - Джулиано Де Ломбарди, который был капитаном судна "Десна", - добавила Дружинина.

Оператором картины выступает супруг Дружининой Анатолий Мукасей. В 2021 году в беседе с ТАСС режиссер сообщала, что "Гардемарины 1787. Война" станет последним фильмом в серии. Дружинина также является режиссером предыдущих частей о приключениях гардемаринов - "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины" и "Гардемарины-3".