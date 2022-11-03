Группу "Ласковый май" воссоздадут в новом составе

По словам продюсера Андрея Разина, все видео о группе и ее бывшем солисте Юрии Шатунове останутся только в официальных YouTube-каналах "Андрей Разин" и "Ласковый май"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о планах воссоздать группу в новом составе.

"Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях - везде, где вы можете их увидеть и услышать", - сказал продюсер во вторник в видео, опубликованном в его YouTube-канале "Андрей Разин".

Он также добавил, что все видео о группе и ее бывшем солисте Юрии Шатунове останутся только в YouTube-каналах "Андрей Разин" и "Ласковый май". Все остальные видео, аудио, фотоматериалы, опубликованные без разрешения правообладателей, будут удалены из общего доступа во всех социальных сетях в течение ближайших месяцев.