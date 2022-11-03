В Пскове открыли выставку в честь 100-летия реставратора Всеволода Смирнова

В экспозицию вошли личные вещи мастера

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли выставку "Всеволодов свет", посвященную 100-летию со дня рождения известного архитектора и художника-реставратора Всеволода Смирнова, который считается основателем возрожденной школы русской художественной ковки, сообщила в четверг ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Экспозиция открылась в историческом центре Пскова - в палатах у Сокольей башни XVII века, масштабная реставрация которых была завершена в этом году по проекту Минкультуры России и Всемирного банка.

Личность Смирнова для Псковской области имеет важное значение. Первой его работой было спасение церкви Ильи Пророка в селе Выбуты под Псковом - памятника архитектуры XV века. Одновременно он исследовал памятник архитектуры крепостного зодчества - Покровскую башню XV века Окольного города в Пскове. Смирнову принадлежит авторство уникального шатра без опор для Покровской башни. Еще один его проект - возвращение утраченного облика церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В палатах у Сокольей башни открылась выставка "Всеволодов свет". Основу выставки составили фондовые вещи Псковского музея, а новыми стали материалы о военной судьбе Всеволода Смирнова, о его послевоенной жизни, учебе, семье и друзьях. Выставка позволит узнать, что повлияло на выбор им своего творческого пути в искусстве. Наша выставка дает представление о многогранности таланта Всеволода Петровича, поскольку мы показываем его акварели. Мы рассказываем о нем, как о человеке, который общался с талантливыми людьми. В его мастерской гостями были такие люди, как Белла Ахмадулина, Евтушенко, Окуджава", - сказала Мельникова.

Она добавила, что в экспозиции представили множество личных вещей мастера. Кроме творческих работ Смирнова, на выставке собраны материалы о творчестве его дочери, сына, внучки и правнука.

"Выставка называется "Свет Всеволода", это говорит о том, что человек как свеча, дает тепло и свет, он делится им. И люди, которым выпало счастье пройти по жизни рядом, проникаются этим светом, согреваются им. Наша выставка очень личная - там много личных вещей, там представлен личный дневник. Она показывает не просто великого мастера, который делал прапоры для Кремля, композиции, посвященные памяти Неизвестного солдата. Это человек, который совершал путешествия, ездил на Эльбрус. Хочется надеяться, что выставка станет событием для псковичей, прежде всего для детей", - отметила директор музея.

О работах реставратора

Всеволод Смирнов в 1960-х годах вместе с архитектором-реставратором Михаилом Семеновым провели реставрацию стен и башен Псково-Печерского монастыря. Мастер также выполнял церковные кресты, кованые ворота и люстры в интерьерах зданий Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска. Кроме того, Смирнов выступал и как автор монументальных памятников, среди них орудия на "Могиле Неизвестного солдата" в Пскове, ансамбль в Псковском кремле в честь победы Александра Невского на Чудском озере, надгробие на могиле Анны Ахматовой в Комарово.