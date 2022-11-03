Академия имени Гнесиных запускает собственный музыкальный лейбл

Структура лейбла будет поделена на команды по тем музыкальным направлениям, которые представлены в творчестве гнесинцев: академическую, народную и эстрадно-джазовую музыку

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российская академия музыки имени Гнесиных в ноябре откроет свой лейбл "Дом Гнесиных", сообщается в четверг на сайте академии.

"Проект в первую очередь сосредоточится на дистрибуции музыкального каталога гнесинцев. Мы обязательно будем работать со студентами, начинающими свой профессиональный путь в мире музыки. Этим ребятам будут помогать студенты-менеджеры, для которых работа на лейбле станет частью практики. В итоге мы хотим собрать воедино наследие гнесинских музыкантов с помощью профессионально обученных молодых музыкальных менеджеров, прошедших стажировку на базе лейбла", - приводятся на сайте слова заведующей кафедрой менеджмента музыкального искусства Дарьи Родионовой.

Она добавила, что структура лейбла будет поделена на команды по тем музыкальным направлениям, которые представлены в творчестве гнесинцев: академическую, народную и эстрадно-джазовую музыку. С 2023 года лейбл будет обеспечивать продакшн для музыкантов, включая съемки клипов, а на ранних этапах работа будет сосредоточена на сборе каталога. "В течение полугода мы будем расширять наши технические возможности: сопровождение артиста (собственно, менеджмент), поддержку в вопросах SMM и таргетинга", - уточнила Родионова.