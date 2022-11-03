Анимационный сериал "Тима и Тома" от создателей "Смешариков" покажут во Франции и в Италии

Ожидается, что в Италии новые серии выйдут в рождественский период, а во Франции - в начале следующего года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Второй сезон анимационного сериала для дошкольников "Тима и Тома" от создателей "Смешариков" и "Фиксиков" покажут на ведущих телеканалах Франции и Италии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Тима и Тома", проект группы компаний "Рики", производства студии компьютерной анимации "Петербург", в ноябре стартовал на Okoo. Это собственная VOD-платформа France TV, открывающая доступ к просмотру анимационных сериалов и образовательных программ для детей дошкольного возраста. Ожидается, что в телеэфир проект выйдет уже в начале следующего года", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что общественная телерадиокомпания Франции приобрела уже второй сезон проекта. Премьера первого сезона состоялась в 2020 году.

Соглашение о показе второго сезона также достигнуто с итальянским холдингом De Agostini, рассказали в пресс-службе. Новые серии "Тимы и Томы" планируются к выходу в Италии в рождественский период.

Как напомнила управляющий директор ГК "Рики" Юлия Немчина, эта группа компаний уже анонсировала подписание соглашения с крупнейшим китайской видеохостингом Youku Kids о совместном производстве еще трех сезонов проекта. Ранее показ сериала также стартовал в Северной Македонии и Южной Корее.