Выставку о сенсорном восприятии в искусстве в Пушкинском музее продлили до 20 ноября

В экспозицию вошли произведения живописи, графики, скульптуры и мелкой пластики, керамические объекты и кабинетные витражи из коллекции Пушкинского музея, а также частных собраний России, Европы и США

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Выставка о сенсорном восприятии в искусстве "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть I" в Пушкинском музее в Москве продлена до 20 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале музея в четверг.

"Работа выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть I" продлена до 20 ноября", - говорится в сообщении.

В музее напомнили, что в экспозиции представлены произведения Рембрандта Харменса ван Рейна, Клода Лоррена, Ангелики Кауфман, Цукиоки Ёситоси, Пабло Пикассо, Антре Массона, Ханса Хартунга, Гюнтера Юккера, Михаила Матюшина, Иосифа Гинзбурга и других авторов.

"Выставка исследует традицию появления незрительных способов восприятия и создания произведения искусства, историю автоматического и слепого рисования, а также включение таких медиа, как тактильность, аромат и движение в художественных практиках современности", - отмечают организаторы.

Первая часть выставочного проекта "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" открылась 30 августа этого года в залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков музея. В экспозицию вошли произведения живописи, графики, скульптуры и мелкой пластики, керамические объекты и кабинетные витражи из коллекции Пушкинского музея, а также частных собраний России, Европы и США. Первоначально выставка готовилась к открытию 15 марта этого года. 5 марта директор Пушкинского музея Марина Лошак сообщила ТАСС о переносе выставки на неопределенный срок из-за того, что зарубежные художники не смогли предоставить музею предметы искусства для экспонирования. На тот момент к открытию выставки практически все было подготовлено, составлен каталог. Тогда директор музея уточнила, что выставка не отменяется и ГМИИ им. А. С. Пушкина будет ждать возможности представить ее публике.