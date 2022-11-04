Выставку об истории и культуре Донбасса покажут в музеях по всей России

В экспозиции представлены более 100 оцифрованных фотографий и документов, посвященных красоте и богатству регионов, их традициям, культуре и истории

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка "Новые республики России: история края", которая открылась в пятницу в Музее Победы в Москве, пройдет на площадках участников проекта "Территория Победы" по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.

"Электронные выставки будут показаны и в других регионах России, в музеях, которые входят в международный проект "Территория Победы", - сообщил заместитель директора Музея Победы Владимир Лисейчев, слова которого привели в пресс-службе.

Выставка "Новые республики России: история края" подготовлена краеведческими музеями Донецка и Луганска. Ее открытие стало ключевым мероприятием всероссийской акции "Ночь искусств" в Музее Победы.

В экспозиции представлены более 100 оцифрованных фотографий и документов, посвященных красоте и богатству регионов, их традициям, культуре и истории.

Федеральный проект "Территория Победы" стартовал в 2017 году. Он направлен на создание единого музейного и информационного пространства для популяризации военной истории XX века. Проект объединяет более 250 музеев.