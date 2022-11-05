Фильм о молодых ученых в Арктике стал победителем питчинга в Архангельске

Автор картины Анастасия Ломакина получила приз в размере 100 тыс. рублей на доработку фильма

АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноября. /ТАСС/. Фильм "Влюбленные в Арктику" Анастасии Ломакиной о молодых ученых, которые проводят исследования на полярных островах, стал победителем питчинга в ходе II Международного кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства" в Архангельске, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Питчинг - презентация кинопроектов или идей сценариев для поиска инвесторов.

"Победитель питчинга Анастасия Ломакина (Архангельск) с фильмом "Влюбленные в Арктику". Приз 100 тыс. рублей на доработку фильма", - сказали в оргкомитете.

1 июля в рамках подготовки фестиваля стартовала молодежная кинолаборатория "Территория народного единства", ее участниками мастерской стали 20 начинающих кинематографистов из Архангельской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. В рамках кинолаборатории они смогли разработать идеи своих проектов от написания заявки и подготовки презентаций до проведения съемок и монтажа.

Как рассказала ТАСС Ломакина, задача ее картины - показать молодых ученых, исследующих Арктику, беззаветно влюбленных в свою работу и территорию, на которой они работают. "И попытаться заразить этой любовью зрителя, рассказать, что быть ученым - это классно, интересно и перспективно", - сказала собеседница агентства.

Поддержку в разработке веб-сериала от представительства союза кинематографистов Архангельской области получил проект "Любовь, шум и музыка: неофолк" Алены Григорьева и Ульяны Каль (Архангельск) о поиске и сохранении знаний о традиционном музыкальном фольклоре Поморья.

Фестиваль "Территория народного единства" проходит с 30 октября по 5 ноября в Архангельске при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам национальностей.