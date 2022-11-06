В "Крокус Сити Холле" прошел юбилейный концерт "Наутилус Помпилиус 40 лет"

На сцене прозвучали наиболее известные песни рок-группы

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Заслуженный артист РФ, музыкант Вячеслав Бутусов пожелал беречь друг друга гостям на юбилейном концерте "Наутилус Помпилиус 40 лет" в "Крокус Сити Холле", где прозвучали наиболее известные песни рок-группы "Наутилус Помпилиус", исполненные Бутусовым и группой "Орден Славы". Зрители увидели мультимедийное шоу, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотели бы вас поздравить с праздником и поблагодарить, что нашли время и силы принять наше праздничное послание", - сказал публике певец. Более двух часов артист исполнял хиты "Наутилуса" и общался со зрителями. "Решили начать концерт с тихой части, так называемой акустики, и я бы даже сказал в каком-то смысле студенческой части", - сказал со сцены Бутусов, открыв концерт песней "Сестры печали".

Зрители услышали песню "Летучий фрегат". По словам Бутусова, ранее она "со сцены не звучала". Спев песню "Ястребиная свадьба", артист назвал ее "песней-ветераном", а перед тем, как исполнить песню "Умершие во сне", артист отметил, что очень любит ее "прежде всего за текст, написанный Ильей Кормильцевым". Также со сцены провучала композиция "Прогулки по воде".

"Человек захотел отобразить звучание стихий и изобрел электричество, так, чтобы пощекотать нервы. Сейчас мы сыграем электрическую часть, чтобы пощекотать нервы", - анонсировал Бутусов вторую часть концерта.

Вторая часть концерта

Вторая часть концерта (Бутусов и группа играли на электрогитарах) была открыта песней "Монгольская степь". "Посвящается всем музыкантам группы "Наутилус Помпилиус", - сказал Бутусов и исполнил "Бриллиантовые дороги". После он спел "Я хочу быть с тобой" и "Прощальное письмо".

"Будьте здоровы душой и телом, берегите друг друга, всех вам благ", - обратился к публике Бутусов. Артисты ушли со сцены, но после долгих аплодисментов зрителей музыканты вернулись и исполнили "Эта музыка будет вечной", "Черные птицы", "Князь тишины" и "Хлоп-хлоп". В заключение концерта Бутусов спел "Скованные одной цепью".

"Наутилус Помпилиус" - советская и российская рок-группа, была основана в Свердловске в 1982 году (эксперименты начались в 1978 году) студентами УрГАХУ Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Бутусов стал ее вокалистом, гитаристом и основным автором музыки, Умецкий - бас-гитаристом.

В 1983 году коллектив выпустил первый магнитоальбом - "Переезд". В 1985 году был записал магнитоальбом "Невидимка". В середине 1980-х годов "Наутилус Помпилиус" начал сотрудничество со свердловским поэтом Ильей Кормильцевым (1959-2007), ставшим автором текстов многих песен группы. В конце 1988 года Бутусов распустил первый состав коллектива. В 1989 году переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), собрал в этом городе новый состав "Наутилуса". В 1997 году коллектив прекратил существование.

В 1997 году Бутусов сыграл самого себя в фильме Алексея Балабанова "Брат". В этой кинокартине, как и в ее продолжении "Брат-2" (2000), звучат песни "Наутилуса". В 1998 году артист записал сольный альбом "Овалы". В 2001-2017 годах он был вокалистом, основным автором музыки и текстов песен рок-группы "Ю-Питер". С 2019 года Бутусов является вокалистом и гитаристом рок-группы "Орден Славы".