8 января, 10:01

Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский

Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский
Алексей Слаповский
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Ему было 65 лет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер в воскресенье в возрасте 65 лет. Об этом сообщил кинорежиссер Алексей Рудаков.

"Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, великий русский писатель и гражданин, скончался сегодня в 8 часов утра", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Накануне Рудаков сообщил, что Слаповского доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии с 75% поражением легких.

Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. Являлся членом Союза российских писателей, Союза театральных деятелей и редколлегии журнала "Волга", автором сценариев сериалов "Остановка по требованию", "Пятый угол", "Участок", фильма "Ирония судьбы. Продолжение", а также сценарием телефильмов по собственным романам "Я не я" и "Синдром Феникса". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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