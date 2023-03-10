В Великом Новгороде открылся фестиваль искусств "Русская музыка"

В мероприятии принимают участие 10 коллективов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Академический большой хор "Мастера хорового пения" открыл фестиваль искусств "Русская музыка" в Великом Новгороде на сцене областной филармонии имени А.С. Аренского в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

"Хоровое искусство - одно из направлений классического искусства, поэтому мы решили начать фестиваль именно с него", - пояснил ТАСС генеральный директор Новгородского театрально-концертного агентства Василий Ян. "Мастера хорового пения" выступают на ведущих площадках России и за рубежом, художественный руководитель и главный дирижер - народный артист России Лев Конторович.

Коллектив выступил с программой "Шедевры хоровой музыки". Кроме того, в рамках открытия прозвучала духовная музыка, русские народные песни, композиции Сергея Рахманинова, Петра Чайковский, Иоганна Бах и других.

"Важно понимать, что, хоть фестиваль и называется "Русская музыка", но это не только фестиваль музыки, это фестиваль искусств. Это и хореография, и балеты, и оперы", - отметил Ян. По его словам, мероприятие растянуто на месяц и посвящено 150-летию со дня рождения Рахманинова. Поэтому каждый коллектив исполнит отдельные произведения композитора.

В этом году в мероприятии принимают участие 10 коллективов, среди них участники не только из России, но и театральный проект из Белоруссии, который представит музыкальную трагикомедию "Вишневый sad".

Самым масштабным событием фестиваля станет выступление симфонического оркестра Луганска и камерного оркестра Новгородской областной филармонии. Помимо этого, в программе заявлены большой концерт виртуозного балалаечника Алексея Архиповского, джаз-бэнд имени Олега Лундстрема, выступление ансамбля "Березка", опера Рахманинова "Алеко".