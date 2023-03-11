Театр им. Маяковского покажет премьеру спектакля "Войцек"

Роли в постановке исполняют Илья Никулин, Валерия Куликова, Владимир Гуськов, Юлия Марычева, Дмитрий Гарнов и Роман Фомин

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера в постановке режиссера Филиппа Гуревича состоится в субботу на Сцене на Сретенке Театра им. Маяковского, сообщает пресс-служба театра.

"Все мы - Войцеки. В странных, страшных условиях жизни мы стараемся держаться за семью, за близких, это наш спасительный волосок. И спектакль исследует состояние человека в момент, когда этот волосок обрывается. А тот факт, что все герои пьесы рефлексируют, возводит эту бытовую ситуацию в высокий жанр трагедии", - привели в пресс-службе театра слова режиссера.

Он признался, что думал об этой пьесе еще с поступления в университет. Это неоконченное произведение немецкого драматурга, ученого и поэта Георга Бюхнера. Оно основано на документальной истории цирюльника из Лейпцига по фамилии Войцек, который из ревности убил свою жену и был приговорен к смертной казни.

"У Войцека тоннельное мышление, он изначально поставлен в безвыходное положение. Некогда раздумывать и сопереживать, когда сам вынужден выживать", - сказал Гуревич. Он видит трагедию главного героя в том, что рядом не оказалось человека, который бы его поддержал и объяснил, как справиться с ситуацией.

Роли в спектакле исполняют Илья Никулин, Валерия Куликова, Владимир Гуськов, Юлия Марычева, Дмитрий Гарнов и Роман Фомин. "Это пьеса про тотальное одиночество. Суперутрированное. Я ощущаю, что в каждом человеке есть Войцек. Такой беззащитный ребенок, он нуждается в поддержке, в человеке, который всегда рядом, всегда помнит о нем. В это холодное время наш спектакль - напоминание людям о том, что мы все друг другу нужны", - сказал актер Илья Никулин, играющий главного героя.

Исполнительница роли Марии Валерия Куликова отметила, что ее героиня - настоящая, живая. "Для меня это на данный момент главное. Она противоречивая, чувствующая, ищущая счастья, как и, наверное, каждый человек", - добавила актриса.