В Москве стартуют "Нуреевские сезоны"

Проект пройдет также в Уфе и Казани

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международный культурный проект "Нуреевские сезоны", посвященный артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву (1938-1993), пройдет в Москве, Уфе и Казани с 12 марта по 2 апреля, сообщили ТАСС организаторы.

"В этом году "Нуреевские сезоны" открываются в Москве необычно. Специальное открытие организаторы делают отдельно для пенсионеров: 12 марта проект стартует во всех Центрах московского долголетия (ЦМД ), а в ЦМД на Соколе (ул. Сальвадора Альенде, д. 1) в 14:00 состоится встреча с подругой Рудольфа Нуреева Любовью Мясниковой и с его одноклассницей Габриелой Комлевой, специально для этого приезжающими из Санкт-Петербурга, после чего пенсионеры увидят новый фильм о легенде балета, созданный кинокомпанией "Свой почерк", - проинформировали в пресс-службе проекта.

Там отметили, что до 31 марта посетители ЦМД смогут увидеть 10 документальных и художественных фильмов об артисте. А в 17:00 12 марта в Московском доме национальностей проект откроется для всех желающих, здесь кинопоказы продлятся до 2 апреля.

17 марта 2023 года отмечается 85-летие со дня рождения Рудольфа Нуреева.

Официальное открытие и региональный этап

Между тем торжественное открытие "Нуреевских сезонов" состоится 14 марта в Московском музыкальном театре "Геликон-опера". Вечер пройдет в стиле венецианского карнавала, на открытии покажут картину с участием Нуреева - "Венеция, карнавал, любовь". Фильм снят в 1982 году итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки. "Фильм долгие годы считался утраченным и не был включен в фильмографию Нуреева. Организаторы "Нуреевских сезонов" нашли, отреставрировали и перевели фильм на русский язык", - отметили в пресс-службе.

В программе также - фотовыставка уроженца Венеции Грациано Аричи, который запечатлел процесс съемок ленты, экспозиция будет открыта до 29 марта.

"Нуреевские сезоны" анонсируют несколько премьер документальных фильмов о балетмейстере производства кинокомпании "Свой почерк", автором и режиссером которых стала Татьяна Малова. Проект включает встречи с деятелями искусств России, знавшими артиста, его коллегами и друзьями, презентации книг о Нурееве.

Завершит московский цикл 29 марта кинопремьера, посвященная юбилею Нуреева в кинозале Государственной Третьяковской галереи. Здесь же будет развернута фотоэкспозиция "Рудольф Нуреев. Возвращение" с кадрами, отражающими моменты его возвращения на Родину.

Региональный этап проекта откроется 17 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе, а 23 марта к "Нуреевским сезонам" присоединится Казань. Зрители увидят фильмы об артисте, смогут посетить фотоэкспозицию, посвященную хореографу, встретиться с деятелями искусств России. Кроме того, коллеги и ученики Нуреева проведут мастер-классы для учащихся хореографических училищ и молодых артистов балета.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнерстве с Фондом культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова, Башкирским государственным театром оперы и балета, "Татаркино", Департаментом социального развития Москвы, Московским музыкальным театром "Геликон-опера", Московским домом национальностей, кинотеатром "Родина" (Уфа) и др. Организатор "Нуреевских сезонов", руководитель кинокомпании "Свой почерк" Альфия Чеботарева отметила просветительскую роль проекта, добавив, что популяризация творчества Нуреева помогает повысить интерес молодежи к миру классического искусства. Посетить кинопоказы можно бесплатно по предварительной регистрации.

О Нурееве

Нуреев родился 17 марта 1938 года. После окончания Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой) работал в труппе театра оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.

Нуреев сотрудничал с Королевским балетом в Лондоне и Венской оперой. В 1983-1989 годах был директором балета Парижской оперы, продолжая выступать в качестве артиста балета. Нуреев также ставил спектакли и снимался в кино. С 1991 года занимался дирижерской деятельностью. Он умер 6 января 1993 года в Леваллуа-Перре (Франция) на 55-м году жизни. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа.