Умер актер сериала "Склифосовский" Александр Толубаев

Ему было 72 года

ВОРОНЕЖ, 14 марта. /ТАСС/. Актер Александр Толубаев умер в возрасте 72 лет. Об этом рассказала ТАСС во вторник директор Воронежского Дома актера Вера Ильяшенко.

"Александр Николаевич умер 7 марта на 73-м году жизни, его похоронили 9 марта в Семилуках", - сказала она.

По словам Ильяшенко, в Семилуках также похоронены его родители. Она добавила, что актер переехал из Москвы в Воронеж около пяти лет назад, чтобы ухаживать за пожилой матерью. В творческом центре "Антреприза" при Доме актера Толубаев поставил три спектакля: "Не все коту масленица" А. Островского, "В бегах" по пьесе С. Разсохина и В. Преображенского, "Наваждение" по А. Аверченко.

Как сообщается на сайте Воронежского Дома актера, Толубаев умер после продолжительной болезни. В его фильмографии насчитывается 36 ролей, наиболее известно его участие в телесериалах "Склифосовский", "Высший пилотаж", а также в фильмах "Банды", "Обворожительная планета", "Розыск" и других.