В Благовещенске пройдет Российско-китайская ярмарка искусств

Мероприятия пройдут одновременно на двух берегах пограничной реки Амур в Благовещенске и Хэйхэ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" пройдет летом 2023 года в Благовещенске. Об этом ТАСС сообщила во вторник замдиректора Туристско-информационного центра Амурской области Дарья Улько.

"У нас с Китаем проводится большое количество событийных совместных мероприятий. <…> Летом стартует российско-китайская ярмарка искусств. Это крупное событийное мероприятие, где мы представляем свой культурный потенциал", - сказала она в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

Улько отметила, что в мае в Благовещенске также планируется провести международную выставку-форум "Амурэкспофорум", которая пройдет при поддержке Минвостокразвития России, Фонда Росконгресс. Ключевой темой определено развитие российско-китайского сотрудничества.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В 2020 году он был отложен из-за ковида, в 2021 году форум состоялся в формате выездной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. В рамках форума прошли круглые столы, встречи российских и иностранных предпринимателей. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР.

Кроме того, в феврале 2023 году на берегу Амур состоялся Международный фестиваль зимних видов спорта, где команды из России и КНР прямо на границе двух государств приняли участие в чемпионате по хоккею и автогонках.

Российско-китайская ярмарка культуры и искусства проходит одновременно на двух берегах пограничной реки Амур в Благовещенске и Хэйхэ, то есть мероприятия организуются синхронно в двух государствах. В 2020 году из-за пандемии фестиваль был отменен, в 2021 году - частично перенесен в онлайн-формат. В 2022 году торжественная церемония открытия фестиваля из-за эпидобстановки прошла в августе, а основные мероприятия до церемонии открытия - в онлайн-формате.

Возобновление туризма в Китае

КНР в экспериментальном режиме возобновляет туристические поездки для организованных групп путешественников.

Пока в одобренный властями список включены 20 стран, включая Россию. В 2020 году власти Китая запретили выезд тургруппам за границу, а также организованные путешествия по регионам внутри КНР в рамках борьбы с распространением коронавируса. Спустя три года китайские власти разрешили выезд таким группам в Аргентину, Венгрию, Египет, Индонезию, Камбоджу, Кению, Лаос, Малайзию, Новую Зеландию, Объединенные Арабские Эмираты, Россию, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Швейцария, ЮАР, а также на Кубу, Мальдивы, Филиппины и Шри-Ланку.