Театры Сибири и Дальнего Востока покажут лучшие спектакли на региональном фестивале

На конкурс "Полюс. Золотой сезон" от коллективов поступило 37 заявок, победители станут в июне участниками фестиваля современного искусства "Территория. Магадан"

ТАСС, 15 марта. Театры Восточной Сибири и Дальнего Востока представят свои лучшие спектакли на региональном конкурсе "Полюс. Золотой сезон" - подано 37 заявок. Об этом в среду сообщила пресс-служба конкурса.

Конкурс проводит золотодобывающая компания "Полюс". Грантовый фонд - 7 млн рублей. Конкурс проходит среди профессиональных театров, молодежных творческих объединений и любительских трупп Красноярского, Хабаровского краев, Якутии, Иркутской и Магаданской областей. Поддерживает проект Фонд развития культуры и современного искусства "Территория". Итоги подведут 11 апреля. Лучшие работы участников выберет экспертный совет, в который вошли, в частности, театральный критик Роман Должанский, актриса Юлия Пересильд, театровед Юлия Клейман.

"В этом году поступило 37 заявок на VIII конкурс "Полюс. Золотой сезон" от театров, желающих показать свои лучшие постановки ведущим театральным экспертам и побороться за право отправиться в июне на фестиваль современного искусства "Территория. Магадан", - говорится в сообщении. "Конкурсанты присылали анкеты с описанием социальной миссии коллектива, видеозапись спектакля для взрослой аудитории и расчет стоимости поездки театра на III Фестиваль современного искусства "Территория. Магадан", который состоится 9-15 июня этого года и будет посвящен 70-летию Магаданской области", - сказали в пресс-службе.

Конкурс "Полюс. Золотой сезон" проходит с 2016 года среди театральных коллективов Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. С 2023 года география конкурса расширена на Хабаровский край.