В Академии эстрады на Сахалине начали обучать вокалистов

Занятия будут проводить наставники Музыкальной академии Ларисы Долиной

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Около 30 вокалистов, прошедших конкурсный отбор, приступили к занятиям в Академии эстрады в Южно-Сахалинске. Педагоги будут заниматься с ними до конца июля, сообщила в четверг ТАСС министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

"Всего было 64 претендента. Отобраны 27 сахалинцев, с ними будут работать педагоги и народная артистка России Лариса Долина. Для артиста важно быть музыкально образованным. И наш проект дает возможность сахалинцам учиться у одних из самых сильных педагогов страны", - рассказала министр.

По информации пресс-службы Минкультуры Сахалинской области, на прослушивании претендентам предстояло исполнить два разнохарактерных музыкальных произведения. В состав жюри вошли эксперты, представители Музыкальной академии Ларисы Долиной - старший преподаватель кафедры ЭДИ МГИК, soul-певица, участница телевизионного шоу "Голос" Юлия Шегай, руководитель вокал-бэнда SUNVOICE Сергей Архипов, директор по развитию и руководитель партнерских проектов Влада Муравьева и программный директор Ангелина Долина.

Занятия будут проводить наставники Музыкальной академии Ларисы Долиной. В июле начнется работа по созданию шоу-программы для концерта, который состоится в августе на Всероссийском форуме "Остров". Также участников ждет череда концертов в районах области.

В министерстве культуры региона ТАСС уточнили, что набранная группа может стать единственной для местной академии эстрады. "Не исключено, что будут и дальнейшие наборы, но пока с уверенностью говорить об этом рано", - рассказали в ведомстве.

Академии эстрады молодых талантов открылась в феврале. Тогда говорилось, что она займется поиском, обучением и продюсированием молодых вокалистов, инструменталистов, композиторов, аранжировщиков и начнет подготовку высокопрофессиональных специалистов в области музыкальной культуры.