Музыкальный театр Шаляпина покажет премьеры оперы "Манон" и спектакля "Казанова"

Для представлений используют площадки Эрмитажного театра и Дворца искусств Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина (ранее носил название Театр "Мюзик-Холл") планирует представить публике в этом году несколько премьер, несмотря на закрытие его здания на трехлетнюю реконструкцию. В их числе - постановка оперы "Манон" Жюля Массне, а также спектакль "Казанова" по произведению Марины Цветаевой, сообщила журналистам в четверг директор театра Юлия Стрижак.

"Любой театр живет премьерами, новыми постановками. Конечно, мы от этого отказываться не будем. 23 марта у нас уже будет первый концерт, [посвященный творчеству] Рахманинова, в Концертном зале Мариинского театра. Мы планируем на сцене ДК Горького (Дворец искусств Ленинградской области - прим. ТАСС) сделать новый музыкальный спектакль "Три товарища" по Ремарку. Это будет очень, я считаю, современная, интересная история", - рассказала Стрижак в петербургском пресс-центре ТАСС.

Также в планах на этот год - постановка оперы "Манон" Жюля Массне. "Мы ее представим на сцене Эрмитажного театра", - отметила директор. В ДК Горького состоится премьера спектакля "Казанова" по Цветаевой, главный герой в нем будет показан как трагическая фигура: "как философ, исследователь жизни, человек со своими страданиями", пояснила она. Режиссером-постановщиком выступит Илья Архипов.

Художественный руководитель театра Фабио Мастранджело отметил, что музыкальные программы коллектива публика сможет услышать в том числе в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, в Капелле, Доме офицеров. "Мы не дадим людям скучать. Будем на разных площадках", - добавил он. Начиная с апреля и до осени репетиции концертных программ будут проходить на открытой киностудии "Лендок".

Реконструкция здания театра

На пресс-конференции также рассказали о том, каким театр предстанет после реконструкции. Стрижак подчеркнула, что предстоят масштабные работы, отметив, что "это впервые за многие годы, когда такой большой театр покидает свой дом".

Здание театра в Александровском парке, построенное архитектором Григорием Люцедарским в 1910-1912 годах в стиле северного модерна, - это памятник федерального значения. "У нас очень серьезные охранные обязательства", - отметила директор. Вместе с тем она пояснила, что внутреннее убранство восстанавливать не будут, так как оно было утрачено во время ремонта 80-х годов XX века. "Фактически в наш зал был вставлен типовой ДК с искусственным мрамором, который вообще губит звук напрочь. Это все мы вольны изменить, но изменить нужно на красоту", - добавила она.

Интерьеры оформят в стиле ар-деко. В основном зале появится огромная кинетическая люстра, которая будет подниматься и опускаться. На ярусах бетонные заграждения будут заменены на ажурную латунную решетку. Под куполом появится новое пространство - вместо технической зоны там оборудуют большой полукруглый репетиционный зал с естественным светом. Ранее сообщалось, что реконструкция здания театра продлится три года и будет завершена не позднее конца 2025 года.

Театр со 110-летней историей прошел путь от Народного дома императора Николая II до Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл". На этой сцене давали концерты Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Маттиа Баттистини, театром руководил Исаак Дунаевский, чьи годы работы были отмечены выступлениями Леонида Утесова и Клавдии Шульженко.

8 марта 2023 года, в преддверии временного закрытия здания театра на реконструкцию, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский объявил о том, что "Мюзик-Холл" получил новое официальное название - Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.