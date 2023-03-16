Кубанский казачий хор в 2023 году не планирует зарубежных гастролей

Общее количество концертов при этом не уменьшится

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Государственный академический Кубанский казачий хор в 2023 году не планирует проводить зарубежные гастроли, приоритет в концертной деятельности будет отдан городам России, количество концертов при этом не уменьшится. Об этом сообщил в четверг в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель генерального директора государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

"Зарубежных гастролей сейчас не планируется. У нас необъятно большая Россия. [От отсутствия] зарубежных гастролей, если брать материальную точку зрения, хор далеко не страдает. У нас порядка 200 концертов в год, нужно обратить внимание на площадки, которые мы берем, - мы стараемся брать более крупные площадки. Если говорить про гастроли, до Иркутска планируется тур на октябрь-ноябрь и закончится аж в декабре - это большой у нас гастрольный тур. В связи с 85-летием художественного руководителя Виктора Гавриловича [Захарченко] будет проведен концерт в государственном Кремлевском дворце", - сказал Захарченко.

Он пояснил, что при отсутствии запланированных на этот год зарубежных гастролей общее количество концертов хора не уменьшится. В четверг в Краснодаре состоялась пресс-конференция, приуроченная к 85-тилетию художественного руководителя, главного дирижера Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко. "Искусство народное все делает для того, чтобы объединять народ. Мы народ единый. Нам надо опираться на традиции, на свои духовные корни, знать историю", - заявил в ходе пресс-конференции художественный руководитель хора.

Кубанский казачий хор основан в 1811 году. В репертуар коллектива входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко - художественного руководителя коллектива. Кубанский казачий хор является одним из ведущих творческих коллективов региона и брендом Краснодарского края. Ранее хор регулярно выезжал на зарубежные гастроли.

О планах по ремонту концертного зала

Также первый заместитель генерального директора государственного академического Кубанского казачьего хора сообщил о планах по проведению впервые за 46 лет ремонта здания центрального концертного зала Кубанского казачьего хора в Краснодаре, которое относится к объектам культурного наследия.

"Буквально на днях должны будут нам выделить субсидию на проектно-сметную документацию по созданию проекта восстановления этого здания, потому что уже 46 лет это здание находится без санитарного ремонта. Проектно-сметную документацию предварительно должны будут подготовить до конца текущего года", - сказал Захарченко.

Здание бывшего Дома политического просвещения в центре Краснодара, расположенное по улице Красной, д. 5, было передано Кубанскому казачьему хору в 1999 году по инициативе бывшего губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко. Оно стало Центральным концертным залом Кубанского казачьего хора, здесь имеется зрительный зал на одну тысячу мест. Бывший дом политического просвещения в Краснодаре был введен в эксплуатацию в 1977 году, здание является объектом культурного наследия.

Ранее в 2022 году президент РФ Владимир Путин вручил руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко золотую медаль Героя Труда РФ. После вручения Захарченко обратился с несколькими просьбами к президенту. В том числе он попросил президента РФ Владимира Путина поддержать идею создания единого центра, который объединил бы репетиционную площадку, студию звукозаписи, детскую школу искусств и другие структурные подразделения. Также он попросил Путина оказать поддержку Кубанскому казачьему хору в праздновании юбилейной даты - 210-летия с момента создания коллектива.