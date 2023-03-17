Платоновский фестиваль искусств в 2023 году пройдет в течение двух месяцев

Мероприятие проведут в Воронеже в два этапа: с 2 июня по 2 июля и с 2 сентября по 2 октября

ВОРОНЕЖ, 17 марта. /ТАСС/. Организаторы Международного Платоновского фестиваля искусств впервые проведут его в 2023 году в течение двух месяцев. В нем примут участие артисты из 16 стран, рассказал в пятницу журналистам руководитель фестиваля Илья Скрипников.

"В 2023 году мы поняли с коллегами, что нам крайне мало дается времени летом, и нам надо расширить временные рамки фестиваля <...> Поэтому мы начнем Платоновский фестиваль искусств в этом году 2 июня и закончим 2 октября. <...> К нам приедут артисты из 16 стран - Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Турции, Узбекистана и ЮАР", - сказал он.

Скрипников уточнил, что фестиваль пройдет в два этапа: с 2 июня по 2 июля и с 2 сентября по 2 октября. Летняя часть начнется выступлением на Советской площади турецкого танцовщика Зия Азази, который представит спектакли "Дервиш. Движение" и "Догорающее пламя", а закончится в парке "Алые паруса" фестивалем уличных театров. Собеседник агентства сказал, что одним из главных событий летней программы Платоновского фестиваля станет спектакль "Материнское сердце", поставленный Андреем Могучим в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова. Также на фестивале выступят компания Хермана Корнехо из Аргентины со спектаклем "Дикое танго", вьетнамский театр Тханг Лонге с кукольньным спектаклем на воде, индийская танцевальная компания Aditi Mangaldas Dance Company - The Drishtikon Dance Foundation со спектаклем "Внутри", Ереванский русский драматический театр им. Станиславского со спектаклем "Гардения", Республиканский театр белорусской драматургии с "Венчанием с ветром" и другие коллективы.

Скрипников отметил, что 8 июня состоится концерт скрипача, альтиста и дирижера Шломо Минца (Израиль) и симфонического оркестра Воронежского концертного зала, 10 июня выступят молодые китайские пианисты Сюйхуа Юнь и Жуй Мин, а 16 июня запланирован концерт государственного трио Республики Казахстан Forte Trio. Серию опен-эйров 4 июня в парке Дворца Ольденбургских в Рамони откроет концерт квинтета Астора Пьяццоллы, на 11 июня запланирована "Музыка мира в Белом колодце" с группой The Soil из ЮАР и команды из Турции Light in Babylon, а на 18 июня - концерт "Оперные голоса в Зеленом театре", где с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала выступят Рамиз Усманов (тенор, Узбекистан), Энхбат Тувшинжаргал (баритон, Монголия) и Салтанат Ахметова (сопрано, Казахстан). Также впервые на Платоновском фестивале 23-25 июня пройдет трехдневный опен-эйр "На песке" - на насыпи Петровской набережной выступят инди- и фолк-группы из разных регионов России.

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951), ранее проводился ежегодно в течение двух недель в июне, его посещали около 100 тыс. человек, для которых проводили почти 100 мероприятий по направлениям "Музыка", "Выставки", "Литература". В 2022 году фестиваль впервые не проводился.