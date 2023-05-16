Депутаты Карелии предложили оснастить памятники архитектуры системами пожаротушения

Как сообщила руководитель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания региона Галина Гореликова, сделать это необходимо за счет федеральных средств

КАЛИНИНГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Парламент Карелии предлагает повысить защиту от пожаров отреставрированных объектов культурного наследия, в том числе древних памятников деревянного зодчества, с помощью установки на таких достопримечательностях специальных робототехнических систем обнаружения и тушения огня. Сделать это необходимо за счет федеральных средств, с такой инициативой выступила руководитель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова на заседании Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась в Калининграде.

По ее словам, в настоящее время на таких объектах предусматривается лишь их обязательное оборудование системой охранно-пожарной сигнализации, которая ориентирована на безопасную эвакуацию людей и оперативный вызов пожарных. При этом, зачастую объекты культурного наследия находятся вдали от пожарных частей, огонь по таким строениям распространяется стремительно, поэтому спасти памятники во время пожара не представляется возможным.

"Единственным решением может стать оборудование объектов современными индивидуальными робототехническими комплексами обнаружения и тушения огня. Особенно в них нуждаются памятники деревянного зодчества. Данная проблема актуальна не только для Карелии, но и всего Северо-Запада. Вместе с тем, данные комплексы при проектировании реставрационных работ не включены в обязательный перечень", - сказала Гореликова.

Она отметила, что для максимальной эффективности работы таких интеллектуальных систем также требуется подведение водопроводных сетей. Кроме того, карельские депутаты считают необходимым наделить Росимущество обязанностями по содержанию объектов культурного наследия. В эти обязанности, полагают парламентарии, должно входить выполнение первоочередных противоаварийных работ с ежегодным выделением средств из федерального бюджета.

Участники конференции поддержали инициативу и направят председателю правительства России Михаилу Мишустину обращение по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия народов России после проведения на них реставрационно-ремонтных работ за счет средств федеральной казны.

Инициатива была выдвинута в том числе потому, что в 2018 году в карельском городе Кондопоге почти полностью сгорел памятник федерального значения - Успенская церковь XVIII века. Храм был уничтожен в результате поджога, фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска. По решению суда юноша был направлен на принудительное лечение. В 2022 году Минкультуры РФ предусмотрело в бюджете около 130 млн рублей на реконструкцию сгоревшего храма в Кондопоге.