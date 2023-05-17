МДТ возобновил показы спектаклей после временной приостановки работы

Театр также анонсировал дополнения в майской афише

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге возобновил показы спектаклей после временной приостановки работы по постановлению Роспотребнадзора. Об этом сообщается в среду на странице театра во "ВКонтакте".

"Друзья, мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня ждем встреч с вами в нашем зрительном зале. Все ближайшие спектакли, заявленные в афише, состоятся", - говорится в сообщении. Сегодня на Основной сцене - "Братья Карамазовы", на Камерной сцене - "Вакханалия. Пастернак. Исследование первое".

Театр также анонсировал дополнения в майской афише. 21 мая на его сцене покажут "Дядю Ваню", 22 мая - "Чайку", 23 мая - "Три сестры", 24 мая - постановку "Враг народа".

Ранее сообщалось об отмене назначенных на этот же период спектаклей "Гамлет" и "Коварство и любовь". Актер театра Данила Козловский, который принимает участие в этих постановках, 15 мая объявил, что принял решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам.

В среду Куйбышевский суд Санкт-Петербурга назначил МДТ штраф в размере 15 тыс. рублей за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Приостановка работы МДТ

Дело в отношении МДТ суд зарегистрировал 10 мая, однако на следующий день вернул составителям материалы в связи "с существенными нарушениями, препятствующими их рассмотрению", сообщала объединенная пресс-служба судов города. Уже 12 мая протокол вновь поступил в суд. Внеплановую проверку в театре управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провело по требованию городской прокуратуры. Оказалось, что у некоторых сотрудников отсутствовали сертификаты о необходимых прививках, в театре не нашли дезинфицирующих средств, обладающих действием против возбудителей вирусных инфекций, столовая была не убрана, а на пищевой продукции не было ярлыков изготовителя.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что проверка была организована по обращению гражданина в прокуратуру, к ней, помимо Роспотребнадзора, привлекали специалистов МЧС. В результате было вынесено постановление о временном запрете деятельности театра с 5 мая 2023 года. В МДТ отменили спектакли, заявленные в афише с 6 по 12 мая. Позже приостановку работы театра продлили по 16 мая.