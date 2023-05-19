В Якутии планируют издать пятитомную энциклопедию о искусстве олонхо

Первый том будет включать в себя сведения о 700 олонхосутах

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт (НИИ) Олонхо Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) подготовил пятитомную "Энциклопедию олонхо". Издание всех томов запланировано до 2027 года, первый из них выйдет уже в этом году, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вуза.

"Энциклопедия олонхо" станет красочно оформленным, богато иллюстрированным научно-популярным изданием, содержащим информацию по всем направлениям эпоса олонхо для широкого круга читателей. Издание пяти томов запланировано до 2027 года. К выпуску готовится первый том "Энциклопедия олонхо: олонхосуты", который будет опубликован в конце 2023 года", - сообщили в вузе.

Олонхо объявлено ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества и занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тыс. стихотворных строк исполняются якутскими народными сказителями (олонхосутами) с певческим и актерским мастерством и даром импровизации, пение чередуется с речитативом.

Научный труд не имеет аналогов в стране, издание станет первым в мировой эпосоведческой науке опытом систематизации эпического искусства олонхо. Идея о разработке научного труда появилась в 2011 году - в год создания института Олонхо СВФУ. "Идея принадлежала первому директору института профессору Василию Иванову - работы были начаты в уже 2014 году, в 2017-м ученые собрали черновой вариант издания. Специально для этого в 2016 году сотрудники института СВФУ прошли обучение в научно-издательском комплексе "Башкирская энциклопедия" Академии наук Республики Башкортостан, который выступает партнером и научно-техническим консультантом проекта "Энциклопедия олонхо", - уточнили в вузе.

По словам директора института Олонхо СВФУ Руслана Анисимова, работа над первым томом стала народной. "В первый том энциклопедии будут включены данные о 700 олонхосутах Якутии. К работе привлечены специалисты-краеведы со всей республики, активно помогают управления культуры, районные библиотеки, родственники более 140 олонхосутов из всех районов республики - они дополняют, исправляют данные, дают новые сведения", - рассказал он.

Следующие тома будут посвящены отдельно сюжетам, персонажам, эпосу и обществу, универсалиям и уникалиям эпоса. В редакционную комиссию, созданную распоряжением главы Якутии Айсена Николаева, вошли руководители министерств, ведомств, ведущие ученые, руководители Ассоциации олонхо республики, представители Театра олонхо, национального архива региона.