Умер басист The Smiths Энди Рурк

Музыкант скончался после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы, сообщил сооснователь коллектива гитарист Джонни Марр

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Басист британской рок-группы The Smiths Энди Рурк умер на 60-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил один из основателей коллектива гитарист Джонни Марр.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о кончине Энди Рурка после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы. Те, кто знали Энди, будут помнить его как человека с доброй и красивой душой, а музыкальные поклонники запомнят его как в высшей степени одаренного музыканта", - написал Марр в Twitter.

Группа The Smiths, способствовавшая популяризации инди-рока, была образована в Манчестере в 1982 году совместными усилиями Марра и вокалиста Стивена Патрика Моррисси. Чуть позже к коллективу в качестве басиста присоединился Рурк, с которым Марр был знаком со школы. The Smiths просуществовала до 1987 года: за это время группа записала четыре студийных альбома, каждый из которых длительное время держался на верхних позициях в британских чартах. Среди наиболее известных композиций The Smiths - This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out и I Know It's Over.

После распада группы Рурк продолжал сотрудничать с Моррисси, который построил успешную сольную карьеру, и работал с британской рок-группой Killing Joke. В 2004 году он вместе с другими манчестерскими бас-гитаристами - Питером Хуком из группы New Order и Гэри Маунфилдом из Primal Scream - основал супергруппу Freebass, которая просуществовала до 2010 года.