Театральное сообщество предложило достроить в Москве здание филиала Александринки

По словам члена Совета Федерации Петра Тултаева, представители сообщества также выступили с идеей разместить там центр национальных театральных искусств и народной культуры

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Театральное сообщество России предлагает достроить в Москве здание филиала Александринского театра, старейшего действующего драматического театра России, и разместить там центр национальных театральных искусств и народной культуры. Об этом сообщил в пятницу председатель совета Ассоциации финно-угорских народов РФ, член Совета Федерации Петр Тултаев на заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Озвучу предложение национального театрального сообщества страны. У Александринского театра есть в Москве недостроенное здание, в котором планируется размещение филиала учреждения. Просили бы вашего поручения правительству проработать вопрос о завершении строительства и создании на этой базе центра национальных театральных искусств и народной культуры", - сказал Тултаев, обращаясь к главе государства.

По его словам, центр был бы очень удобной и доступной площадкой для постоянных гастролей региональных театров со всей страны и совершенствования актерского мастерства, он помогал бы представителям народов приобщаться к своей национальной культуре и удовлетворял бы интересы людей к родным языкам и родному краю.

"Речь не только о спектаклях, здесь же могут проводиться дни регионов, разного рода выставки, концерты, культурно-массовые, просветительские, общественно-политические мероприятия, организованные национально-культурными объединениями, Ассамблеей народов России. В центре могут располагаться экспозиции музеев народов России", - отметил Тултаев.

Подобный центр, добавил он, действовал бы в интересах защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, русского мира, языкового и культурного многообразия народов России.

Национальный драматический театр России (Александринский театр) в Санкт-Петербурге является старейшим национальным театром страны, он учрежден Сенатским указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов, а спектакли александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.