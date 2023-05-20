Лихачева выступила за возобновление РФ и Индией полномасштабного сотрудничества музеев

По словам директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, у стран "в свое время были тесные художественные связи"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /ТАСС/. Музеи Индии и России должны возобновить тесные партнерские связи в области культуры, существовавшие во времена СССР. Такое мнение выразила в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева.

"У нас в свое время были тесные художественные связи, в том числе музейные - последний крупный обмен музейными выставками, который я помню, состоялся в конце 1980-х годов (Фестиваль индийско-советской дружбы 1987-1988 годы - прим. ТАСС). И пришло время восстановить эти связи", - сказала Лихачева, которая приехала в Нью-Дели в составе делегации представителей музеев РФ.

"Мероприятие, на которое мы прибыли - Международная выставка музеев (International Museum Expo) - направлено на то, чтобы вывести музейное дело в Индии на качественно новый уровень. И нам приятно, что нас пригласили сюда, и мы представляем здесь Российскую Федерацию. За последние 20-25 лет музеи в России достигли значительных успехов, и мы готовы поделиться этим успехом с индийцами", - отметила Лихачева.

"Индийское искусство, как традиционное, так и современное, может быть интересно российской публике, мы готовы показывать его у нас и будем над этим работать", - добавила она. Лихачева отметила, что, хотя участники российской делегации представляют свои музеи, они выступают "единым фронтом" от имени российского музейного сообщества и стремятся к расширению сотрудничества с индийскими коллегами.

"Нам бы хотелось выстроить устойчивое взаимодействие между музеями наших стран. И не только в части показа своих коллекций, то есть музейной работы, но и в части обмена опытом, в том числе реставрационным, популяризаторским, опытом привлечения новых посетителей, работы с новыми технологиями. Полагаю, что у нас его немного больше, чем у индийских коллег, и мы готовы им поделиться", - указала собеседница агентства.

Трехдневную Международную выставку музеев в выставочном комплексе "Прагати Майдан" в индийской столице открыл в минувший четверг премьер-министр Нарендра Моди. Мероприятие приурочено к 47-му Международному дню музеев. В выставке принимает участие делегация представителей ряда ведущих музеев России, в ее составе представители Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова, Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы", Государственного исторического музея, Государственного Музея Востока.