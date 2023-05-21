Дирижер Скрипка и режиссер Сагдиев получат премии "Звезды Содружества"

Церемония награждения лауреатов пройдет в Бишкеке 11-15 сентября

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Жюри ежегодной Межгосударственной премии "Звезды Содружества" объявило восемь лауреатов 2023 года, в число которых вошли дирижер, художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, профессор, народный артист России Сергей Скрипка и режиссер, директор Узбекского национального драматического театра, народный артист Узбекистана Ёгдар Сагдиев. Об этом сообщили в субботу в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС).

Лауреатами премии также стали солистка Большого театра России, народная артистка Азербайджана сопрано Динара Алиева, председатель Союза кинодеятелей Армении, народный артист Армении, кинорежиссер Арутюн Хачатрян, солист Национального академического Большого театра Республики Беларусь, народный артист Беларуси баритон Владимир Громов, солист Казахконцерта, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан баритон Азамат Желтыргузов, директор вокально-инструментального ансамбля "Досум Усон", автор и ведущий телепроекта "Ырдайлы кыргыз ырларын", народный артист Киргизии Юрий Бобков, главный научный сотрудник физико-технического института Национального академии наук Таджикистана академик Саидмухамад Одинаев.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и МФГС 21 мая 2009 года. Она ежегодно присуждается представителям государств содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц СНГ, так и содружества в целом. Среди лауреатов прошлых лет - Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Юрий Григорович, Евгений Дога и многие другие.

Лауреатам вручают диплом, почетный знак и удостоверение. Денежный эквивалент премии составляет 2 млн рублей.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Бишкеке 11-15 сентября в рамках Форума творческой и научной интеллигенции СНГ.