В Сеуле прошел концерт к 150-летию Рахманинова

Мероприятие организовала Ассоциация корейско-российских обменов

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Концерт в честь российско-корейской дружбы, приуроченный к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, состоялся в среду в российском посольстве в Сеуле. В событии приняли участие несколько десятков человек, в том числе посол РФ Андрей Кулик, председатель Ассоциации корейско-российских обменов Ки Ён Су, президент ассоциации Пан Гё Ён и бывший министр обороны Республики Корея Квон Ён Хэ, сообщает корреспондент ТАСС.

"Музыка Рахманинова поистине не знает границ, пространства и времени. Отрадно, что сегодня в этом зале собрались друзья России, понимающие ее и испытывающие к ней уважение и симпатию, а также вносящие весомый вклад в развитие двустороннего взаимодействия, укрепление дружбы между российским и корейским народами", - обратился к собравшимся посол РФ.

Концерт организовала Ассоциация корейско-российских обменов. "Отношения между Кореей и Россией в настоящее время претерпевают сложности в связи с конфликтной ситуацией в мире. Однако я считаю, что ради нашего будущего мы не должны отдаляться от России, которая и исторически, и геополитически является нашим важнейшим соседом",- отметил Ки Ён Су.

Перед присутствовавшими выступили сопрано Чон Сон Хва, баритоны Ким Бо Рам и Чхэ Ён Чжун, им аккомпанировал пианист Ан Бон Су. Они исполнили некоторые русские и корейские романсы, в том числе "Сон", "Я жду тебя", "Очи черные". Артисты обучались в России, часть из них - в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. После выступления глава российской дипломатической миссии и председатель ассоциации вручили исполнителям памятные подарки.

С речью перед гостями выступил Квон Ён Хэ. Он сказал, что нынешняя дружеская встреча имеет особое значение на фоне международной обстановки. "Республика Корея и Россия исторически взаимосвязаны, и наши отношения должны быть крепкими", - сказал он. Экс-министр и бывший глава разведки добавил, что ему лично довелось участвовать в становлении сотрудничества в военной сфере между Россией и Республикой Корея, когда он работал заместителем министра обороны и непосредственно возглавлял ведомство в начале 1990-х годов.