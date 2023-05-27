В Чувашии открылся международный кинофестиваль

На открытии представили фильм о детстве космонавта Николаева

ТАСС, 27 мая. Чебоксарский международный кинофестиваль открылся вечером в пятницу в Чувашии. Зрители увидели в первый день фильм "Мальчик из Шоршел", посвященный детству уроженца республики, космонавта Андрияна Николаева, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы региона.

"В день открытия кинофорума показали фильм "Мальчик из Шоршел", посвященный детству легендарного космонавта из Чувашии, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева (режиссер Елена Еделеева). Картина, победившая во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи, вошла в конкурсную программу документального кино", - отмечается в сообщении.

На фестиваль заявлено 44 кинокартины из России, Ирана, Таджикистана, Бангладеш, Сербии, Норвегии и Армении. "Среди них есть работы творческих объединений Чувашской Республики, которые не участвуют в конкурсе, но будут представлены на 22 площадках", - приводятся в сообщении слова главы республики Олега Николаева.

Программа кинофорума

В День чувашского кино, 29 мая, в Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля вне конкурса состоится показ фильма "Один из нас" о создании чувашского алфавита просветителем Иваном Яковлевым (режиссер Николай Яковлев). В программу этнического и регионального кино вошли также художественные фильмы "Праведник" (режиссер Александр Осипов) и "Мертвый рассвет" (режиссер Алексей Иванов).

В Год счастливого детства, которым объявлен в Чувашии 2023 год, будет представлена насыщенная программа для юных зрителей. Ребята смогут увидеть отреставрированную версию фильма "Алые паруса" киностудии "Мосфильм", 16 серий мультипликационного сериала "Ну, погоди!", мультфильм "Маугли" производства киностудии "Союзмультфильм", а также несколько игровых фильмов.

Участники XVI Чебоксарского международного кинофестиваля представят жюри фильмы по трем конкурсным программам. В их числе игровое полнометражное кино, этническое и региональное кино, а также документальное кино - это программа будет представлена на мероприятии впервые. Кинофестиваль продлится по 1 июня на 22 площадках республики. Вход для зрителей на все киносеансы бесплатный. В программе фестиваля также запланированы специальные показы, творческие встречи и мастер-классы.