Музеи Таджикистана и РФ проведут совместную выставку к 80-летию освобождения Ленинграда

Мероприятие запланировали на начало 2024 года

ДУШАНБЕ, 27 мая. /ТАСС/. Национальный музей Таджикистана и Государственный музей политической истории России совместно проведут первую выставку, посвященную 80-летию освобождения Ленинграда от фашизма. Об этом говорится в соглашении, подписанном между руководителями двух учреждений, сообщает в субботу национальное информагентство Khovar.

Выставка запланирована на начало следующего года. В целях подготовки выставки сотрудники Национального музея Таджикистана находятся в Санкт-Петербурге.

Кроме того, соглашением предусмотрены укрепление культурных связей, обмен музейным опытом, ремонт и восстановление уникальных экспонатов, разработка и издание реестра памятников. Также музеи договорились об организации и проведении временных выставок, подготовке специалистов в области реставрации и консервации и других направлениях музейной деятельности. Отмечается, что документ подписали директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Иброхимзода и исполняющая обязанности директора музея политической истории России Елена Лысенко.