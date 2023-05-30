В РНБ откроют выставку "Турция - далекая и близкая"

Ее посвятили 100-летию провозглашения республики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет во вторник выставку "Турция - далекая и близкая", посвященную 100-летию провозглашения Турецкой Республики. В Новом здании библиотеки будут показаны редкие издания из ее фондов.

"Экспозиция представит издания XVIII - начала XX веков из фондов библиотеки. Это книги, газеты, журналы, посвященные истории и культуре Турецкой Республики. Главные темы выставки - личность и деяния одного из самых популярных людей в Турции, великого реформатора Мустафы Кемаля Ататюрка и образование Турецкого государства", - рассказали в пресс-службе РНБ.

На открытии пройдет дефиле исторического костюма, в котором примут участие учащиеся Колледжа петербургской моды. Специально для открытия Институт профессионального образования Измира (Турецкая Республика) предоставил национальные костюмы, выполненные в стиле XIX - начала XX веков, примеры тканей и традиционные украшения.

Среди экспонатов - оксфордское пособие по грамматике турецкого языка 1670 года, "Антология избранных османских произведений для изучения османского языка", изданная в Петербурге в 1857 году, различные пособия по языкознанию. Еще одна реликвия - мемуары турецкого дипломата Ахмеда Дюрри-эфенди о придворной жизни Ирана "Подлинный отчет о посольстве к шаху Солтану Хусейну" (1730).

Будут представлены также географические атласы и карты XIX - начала XX веков с политико-географической структурой мира этого периода, редкие образцы турецкого лубка начала XX века, представляющие картины повседневной жизни того времени. Выставку дополнят издания об исследованиях архитектуры Турции, ремесленничества и традиционной кухни, а также артефакты. Выставка, организованная РНБ совместно с Генеральным консульством Турецкой Республики в Санкт-Петербурге, продолжит работу до 27 июня.

День Республики, ежегодно отмечаемый в Турции 29 октября, установлен в память о провозглашении Турецкой Республики в 1923 году. В этот день были внесены поправки в конституцию, и Турция официально стала республикой.