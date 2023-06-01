РАМТ запускает новый сезон проекта "Вслух" по открытию новых имен в литературе и режиссуре

Особенностью сезона станет разнообразие жанров, сообщили в театре

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Третий сезон проекта "Вслух", на котором молодые режиссеры представят зрителям книги для детей и подростков, стартует 2 июня в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), сообщила в четверг пресс-службе театра.

"До конца года нас ждут шесть читок современной литературы в постановке молодых режиссеров, а первой станет книга Кристины Стрельниковой "Не мешайте лошади балансировать". Ее прочтут Марианна Ильина, Людмила Пивоварова, Андрей Лаптев и Константин Юрченко", - говорится в сообщении. Режиссером читки выступит выпускница ГИТИСа Данна Афаунова.

Проект посвящен новым именам в российской литературе и режиссуре. В этом сезоне шесть молодых режиссеров проведут читки по детским и подростковым книгам, часть из которых только планируется к публикации. "Особенностью сезона станет разнообразие жанров - от детектива до фэнтези - и возраста зрителей - от 6 до 18 лет", - добавили в театре.

Кристина Стрельникова, чья книга "Не мешайте лошади балансировать" открывает сезон, развивает сюжет о необычных детях, которые открывают в себе источник силы и "превращают инаковость в сверхспособность", уточнили в пресс-службе. Первая театрализованная читка станет частью презентации всего сезона. В нем также будут участвовать писатели Валя Филиппенко, Дарья Доцук, Мария Закручено, режиссеры Денис Парамонов, Анастасия Быцань, Арсений Мещеряков, Ярослав Жевнеров, Арина Жаркова.